QUI FORMELLO – Tare e Peruzzi a bordo campo. La Lazio torna subito al lavoro a Formello. In campo Proto, Neto, Silva, Badelj, Caicedo, Jordao, Wallace, Parolo e Durmisi. Mini amichevole a campo ridotto con la Primavera di Bonacina. Radu verso il recupero, tutto ok per Correa.



Michela Santoboni