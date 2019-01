QUI FORMELLO. Scarico per i titolari contro la Juve. Da valutare Lukaku

QUI FORMELLO – Ripresa degli allenamenti nel centro sportivo di Formello. Seduta di scarico per i giocatori impiegati ieri sera con la Juventus, allenamento normale per chi è rimasto a riposo o è subentrato. Simone Inzaghi è già proiettato al match di giovedì sera contro l’Inter di coppa Italia. Il tecnico potrà contare su Marusic e Acerbi, non utilizzati in campionato per la squalifica, mentre non ci sarà Luiz Felipe, infortunato. Da valutare le condizioni di Lukaku, assente alla seduta.

M.S.