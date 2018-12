QUI FORMELLO, seduta di scarico per i biancocelesti. Leiva in gruppo, da valutare Luis Alberto e Badelj

QUI FORMELLO – All’indomani della vittoria contro il Cagliari, la Lazio torna ad allenarsi nel centro sportivo di Formello. Seduta di scarico per i protagonisti del match contro i sardi, allenamento completo per chi, invece, è subentrato o non ha preso parte alla sfida. Da valutare le condizioni di Luis Alberto, uscito anzitempo per un problema fisico. Leiva è tornato in gruppo ed è ipotizzabile un suo utilizzo dal primo minuto contro il Bologna. Brutte notizie, invece, per quanto concerne Badelj: il croato si è fermato durante la partitella, terminando con anticipo l’allenamento. Per precauzione il centrocampista si è subito fermato, le sue condizioni verranno valutate nelle prossime 24 ore. Non dovesse farcela, Inzaghi ha comunque a disposizione il ritrovato Leiva ed uno scalpitante Cataldi.

Arianna Botticelli