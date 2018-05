QUI FORMELLO. Sprint Immobile, Parolo ci prova, per Luis Alberto serve un miracolo. de Vrij ci sarà

FORMELLO – Prosegue la marcia di avvicinamento alla partitissima di domenica prossima, la gara che varrà tutta una stagione. L’obiettivo Champions dista soli novanta minuti e i due risultati su tre a disposizione tengono l’ambiente tanto teso e concentrato, quanto ottimista e motivato. Simone Inzaghi ha lavorato col gruppo quasi al completo: l’unico assente, infatti, era Luis Alberto, rientrato ieri sera in Italia dopo la fisioterapia svolta a Valencia, e le speranze di vederlo in campo contro l’Inter sono ormai ridotte ad un lumicino.

ACCIACCATI – Se lo spagnolo è praticamente certo di assistere al big match dalle tribune dell’Olimpico, si lotta contro il tempo anche per altri tre infortunati: Ciro Immobile, Marco Parolo e Jordan Lukaku. Tutti e tre hanno svolto un allenamento differenziato, ma il bomber campano, al momento, è quello con le percentuali più alte di recupero, seguito dal belga. Più difficile, invece, la situazione per il centrocampista ex Parma e Cesena. Corsetta leggera per Lucas Leiva, certo del posto nel cuore del campo, sull’out destro si rivedrà Marusic.

DE VRIJ – Il punto interrogativo maggiore, la tematica che tiene banco su tutti i media romani e milanesi, riguarda la presenza (o meno) di Stefan de Vrij, non per questioni fisiche, ma per il conflitto d’interessi che giocoforza sarà costretto a vivere, sfidando la sua futura squadra. Con così tante assenze, Simone Inzaghi difficilmente rinuncerà anche al centrale olandese. Allo stato attuale delle cose, la sua presenza sembra certa, tanto che oggi è stato provato nella difesa a tre al fianco di Luiz Felipe e Radu.

Giordano Grassi