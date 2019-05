QUI FORMELLO. Squadra a rapporto prima dell’Atalanta, assente Milinkovic. Differenziato per Radu

QUI FORMELLO – Hanno riposato ieri e sono tornati ad allenarsi oggi, di 1 maggio. Il calendario della Lazio non ammette soste. Domenica all’Olimpico arriverà l‘Atalanta, prossima avversaria anche in finale di Coppa Italia il prossimo 15 maggio all’Olimpico. Prima di iniziare la seduta Simone Inzaghi ha tenuto la squadra a rapporto, un discorso per motivare i ragazzi in vista del finale di stagione. Luis Alberto c’è e punta il match con i nerazzurri. Discorso diverso per Milinkovic, assente insieme a Proto (riposo precauzionale), Patric e Durmisi. Il serbo è alle prese con i postumi di una doppia distorsione alla caviglia e al ginocchio, mentre lo spagnolo ha accusato un affaticamento alla coscia. Lavoro differenziato per Radu e Berisha: il romeno potrebbe rientrare nella lista dei convocati. Non ci sarà sicuramente Lulic, squalificato per un turno: al suo posto dovrebbe giocare Romulo, adattato a sinistra, con Marusic a destra. Le prove tattiche però scatteranno solo domani e continueranno fino a sabato, giorno della rifinitura.

Michela Santoboni