QUI FORMELLO, subito in campo con il Napoli nel mirino. Da valutare Marusic

QUI FORMELLO – Subito in campo dopo la bella vittoria in Coppa Italia contro il Novara. Simone Inzaghi non concede giorni di riposo alla squadra e domani mattina, a Formello, riprenderanno gli allenamenti. Alle ore 10:30 il tecnico ha programmato la seduta di scarico: i biancocelesti inizieranno così la settimana che porterà poi alla sfida del San Paolo contro il Napoli. Da valutare Marusic, uscito malconcio dal match dell’Olimpico con i piemontesi.

Michela Santoboni