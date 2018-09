QUI FORMELLO. Turnover contro l’Apollon: Bastos e Caceres in difesa, a centrocampo fiducia a Basta e Durmisi

QUI FORMELLO – Tutto pronto per il debutto della Lazio in Europa League: domani i biancocelesti inaugureranno la competizione europea sfidando l’Apollon Limassol all’Olimpico. Dopo i primi quindici minuti di allenamento aperti ai media, i ragazzi di Inzaghi hanno svolto la rifinitura con esercitazioni tecniche di possesso palla, spazi stretti e prove tattiche finalizzate a testare l’undici titolare che scenderà in campo contro i ciprioti.

DIFESA – Inzaghi per la prima europea opta per il turnover, cambiando ben otto interpreti rispetto all’ultima sfida di campionato con l’Empoli. Accanto al confermatissimo Acerbi, in difesa scenderanno Bastos sulla destra e Caceres sulla sinistra, complice l’assenza dell’infortunato Radu, “l’unico a non aver ancora recuperato” come confermato dal mister in conferenza stampa. L’uruguaiano d’altronde ha la piena fiducia di Inzaghi, secondo il quale “può dare tante soluzioni“.

CENTROCAMPO E ATTACCO – A centrocampo spazio a Basta e Durmisi con Murgia, Badelj e Milinkovic a completare il quintetto. In attacco Luis Alberto si muoverà a supporto di Caicedo.

LUIZ FELIPE – Ancora differenziato per Luiz Felipe, lavora a parte su un altro campo con Bianchini: il brasiliano, come ammesso dal mister in conferenza stampa, non sarà tra i disponibili contro il Genoa ma è prossimo al ritorno.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-2) – Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic, Durmisi; Luis Alberto, Caicedo.

Arianna Botticelli