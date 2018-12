QUI FORMELLO. Vacanze di Natale per la Lazio: ripresa fissata il 7 gennaio

QUI FORMELLO – Rompete le righe. Simone Inzaghi saluta i suoi giocatori, in vacanza dal fischio finale di Lazio-Torino. Alcuni voleranno alle Maldive, come il tecnico laziale. Altri invece, come Milinkovic e Luis Alberto, prima di raggiungere mete esotiche staranno qualche giorno con la famiglia. La ripresa degli allenamenti è fissata per il 7 gennaio a Formello per preparare al meglio la sfida di coppa Italia contro il Novara, in programma il 12 gennaio all’Olimpico.