Atalanta, Gasperini: “Ci siamo conquistati il diritto di giocarci la Champions fino alla fine”

Pubblicato il 22/04

GASPERINI – Questo pomeriggio l’Atalanta ha sconfitto il Napoli per 2-1, agguantando il Milan al quarto posto in classifica, a + 4 sulla Lazio. Queste le parole del tecnico degli orobici Gasperini rilasciate a Sky.

COPPA ITALIA E CHAMPIONS – “Per me sarebbe il quarto anno consecutivo che arrivo in Europa. Nel pensare comune valgono solo scudetti e coppe, invece si possono raggiungere dei traguardi anche con squadre come l’Atalanta. La Champions sarebbe staordinaria, ma anche la Coppa Italia eh, visto che siamo lì… Abbiamo vinto con la Juve ai quarti di finale, oggi abbiamo vinto a Napoli e ci siamo conquistati il diritto di giocarci la Champions fino alla fine”.