CALCIOMERCATO, Lazio: in entrata Vavro e Lazzari, in uscita Neto e Jordao. 32 anni fa Fiorini salvò i biancocelesti

NEWS DELLA GIORNATA – Venerdi 21 giugno, 32 anni fa il gol di Giuliano Fiorini salvò i biancocelesti dalla retrocessione in serie C: il ricordo della Lazio. Nel frattempo i biancoblu pensano al mercato per costruire la squadra che verrà. Ma come di consueto, andiamo a ricapitolare tutte le news di questa giornata.

CALCIOMERCATO LAZIO – Due i nomi in cima alla lista dei desideri di Tare. Inzaghi invece vorrebbe una Lazio “Made in Italy”, con degli acquisti tricolore. I biancocelesti intanto, pensano al difensore Vavro. Mentre anche il Milan sembra interessato a Ceballos, il club capitolino valuta le offerte ricevute per Milinkovic. In uscita Bruno Jordao e Pedro Neto in direzione Benfica. Il tecnico del Malaga Muniz ha commentato così l’addio di Jony. Infine, Adekanye è pronto per la sua nuova avventura.

ALTRE NEWS – Si sono espressi sul mondo Lazio, gli ex Fascetti, Sergio, Podavini, Brunetti. Armini invece, quest’estate si troverà di fronte ad un bivio. Sui social Bastos si è mostrato concentrato sull’obiettivo da perseguire . Infine mentre continua il tour biancoceleste della Coppa Italia, si discute ancora sul nuovo stadio della Roma.