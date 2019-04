Condò: “ Il Milan deve fare in modo di approfittare dello scontro diretto, la Lazio ha frenato nelle ultime gare”

CONDÒ – Sabato sera, la Lazio affronterà il Milan in un vero e proprio scontro diretto per la Champions. Il giornalista Paolò Condò, ha parlato così del match in un’intervista rilasciata al Milanista.it.

MILAN-LAZIO – Il Milan deve fare in modo di restare davanti alla Lazio, considerando che i biancocelesti hanno ancora una partita da recuperare: bisogna approfittare di San Siro. La Lazio ha frenato parecchio nelle ultime due gare.

CORSA CHAMPIONS – Per me l’Inter arriva sicuramente terza. Per il quarto posto vedo favorito il Milan, con i rossoneri e la Roma che sembrano aver superato la crisi. L’Atalanta è la più forte, ma ha anche la Coppa Italia e a Napoli presumo che ci sarà molto turn over da parte di Gasperini.