CONFERENZA, Inzaghi: “Siamo rimasti lucidi, vittoria che doveva essere più larga” (VIDEO)

pubblicato il 24/04

CONFERENZA INZAGHI LAZIO MILAN – La Lazio non sbaglia la partita più importante della stagione e regala ai tifosi la finale di Coppa Italia grazie alla rete di Correa. Il tecnico Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa ai cronisti presenti.

LA GARA – “Vittoria strameritata che doveva essere più larga. Onore a questi ragazzi, è stato un piacere vederli giocare. Raggiungiamo la terza finale in pochi anni, ci penseremo il 15 maggio. Quella persa in campionato non meritavamo di perderla, siamo stati bravissimi nell’azione del gol”.

LE CONDIZIONI – “Bene fisicamente, ricordo poco del Milan nel primo tempo. Reina straordinario, ma siamo stati bravi e abbiamo giocato molto bene. voltandomi dietro penso ai due quinti posti, ai derby vinti, ai gol fatti. Contro il Chievo abbiamo pagato le conseguenze, ma nonostante tutto siamo rimasti lucidi. Dopo la sconfitta a Francoforte e nel derby d’andata c’erano le medesime voci, ma poi siamo usciti da quel momento”.

RICOSTRUIRE – “E’ la terza finale in tre anni, ho un grande gruppo. Ricostruire zero, c’era da raccogliere i cocci dopo la sconfitta con il Chievo ma ero tranquillo. Le due volte che siamo venuti a San Siro abbiamo sempre fatto bene, speravo che Reina non avrebbe parato tutto. Nel primo tempo non avevamo concesso nulla, ho detto ai ragazzi di rimanere tranquilli. La squadra è rimasta lucida”.