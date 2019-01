Frezza: “Grazie alla Lazio ho conosciuto mia moglie”

FREZZA ATTORE LAZIO – Cresciuto nella periferia romana, Mirko Frezza da sempre legato ai colori biancocelesti. Attore celebre grazie alla pellicola diretta da Vannucci e presentata al Festival di Venezia, ai microfoni di Radio Incontro Olympia, ha parlato della sua squadra: “La Lazio l’ho tatuata addosso, andavo sempre allo stadio. Certo, le partite era difficile vederle (ride, ndr). Per me i colori biancocelesti rappresentavano un po’ il mio mondo, erano un motivo per uscire dal quartiere e l’elemento che ci accomunava tutti. In curva si era amici di tutti, era bello vedere lì tanta gente, tifosi di ogni quartiere. Con molti sono diventato amico. Sono andato a vedere Di Padre In Figlio, che è stata un’emozione grandissima. La mia famiglia è tutta della Lazio, pensate che ho conosciuto mia moglie perchè la madre aveva chiesto alla mia dei biglietti per la Tribuna Monte Mario. Portandogli i tagliandi ho incontrato Vittoria e me ne sono innamorato: è anche merito della Lazio. Un giocatore biancoceleste che poteva fare l’attore? Forse Gascoigne, aveva la faccia giusta. Poteva far la parte del folle!