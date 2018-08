Marienfeld, giorno 3. Inzaghi carica la squadra: più gol e attenzione al fuorigioco

LAZIO RITIRO GERMANIA – Terzo giorno di ritiro in Germania per la Lazio, questa mattina allenamento previsto per le 9.30. Assente Murgia, tornato a Roma per operarsi.



Aggiornamento ore 11.02 – Si conclude la partitella con Inzaghi che negli ultimi minuti sprona le due squadre a pressare di più e cercare di far gol.



Aggiornamento ore 10.43 – Ricomincia la partitella: invertiti Luis Alberto e Caicedo.

Aggiornamento ore 10.41 – Piccola pausa per i giocatori.

Aggiornamento ore 10.37 – Inizia la partitella. Verdi: Immobile, Neto, Basta, Lulic, Parolo, Proto, D. Anderson, Cataldi, Rossi, Leiva. Blu: Luiz Felipe, Caicedo, Correa, Acerbi, Milinkovic, Luis Alberto, Patric, Cáceres, Bastos, Guerrieri, Wallace, Durmisi, Jordao. Attenzione posta soprattutto sul fuorigioco e sull’inferiorità numerica.

Aggiornamento ore 10.25 – Sta per iniziare una nuova partitella, ci sono anche i portieri. Giocatori divisi tra verdi e blu. Prima di cominciare Inzaghi parla con la squadra.

Aggiornamento ore 10.20 – Termina la partitella e iniziano le ripetute su tre distanze divise in tre linee con i cinesini.

Aggiornamento ore 10.10 – Ha inizio una partitella 9 contro 9 a campo ridotto. Una squadra con casacche arancioni e una con casacche blu. Squadra arancione: Wallace, Luiz Felipe, Cáceres, Lulic, Basta, Jordao, Immobile, Leiva e Farris che gioca al posto di Radu. Squadra blu: Milinkovic, Durmisi, Patric, Parolo, Correa, D. Anderson, Caicedo, Badelj, Rossi.

Aggiornamento ore 10.00 – Comincia l’allenamento col pallone: giocatori divisi tra “fratinati e “non fratinati”.



Aggiornamento ore 9.55 – Termina la parte atletica.



Aggiornamento ore 9.38 – Arriva anche Peruzzi che, insieme a Igli Tare, assiste agli allenamenti a bordocampo.

Aggiornamento ore 9.35 – 27 giocatori sul campo, inizia il lavoro atletico: la squadra si posiziona sui tappetini ed alcuni si dedicano alla torsione del corpo con degli elastici. Tutti presenti tranne Radu e Berisha, che lavora in palestra.

Aggiornamento ore 9.30 – Inzaghi chiama a raccolta la squadra per il discorso iniziale, i portieri lavorano a parte con Grigioni.

Aggiornamento ore 9.25 – Arrivano i primi giocatori al campo d’allenamento.