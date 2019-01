QUI FORMELLO – Doppia seduta a Formello. Nel primo allenamento Inzaghi si dedica alla difesa. Massima attenzione ai movimenti in fase di non possesso in vista del match contro il Napoli, in programma domenica alle 20:30 al San Paolo. Assente Marusic, reduce da una contusione rimediata contro il Novara e squalificato in campionato per due turni.

M.S.