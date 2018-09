QUI FORMELLO. Inzaghi conferma l’undici visto con la Juve: Wallace in difesa, Durmisi in panchina

QUI FORMELLO – Dopo la conferenza stampa tenuta da mister Inzaghi, la Lazio è scesa sul campo del ‘Fersini’ per l’ultimo allenamento prima del match casalingo di domani contro il Frosinone. L’allenatore piacentino ha potuto svolgere la rifinitura con tutti i giocatori a disposizione, eccezion fatta per Luiz Felipe, Berisha e Lukaku. L’ex Salisburgo si è sottoposto questa mattina ad alcuni accertamenti in Paideia e tornerà arruolabile dopo la sosta.

L’UNDICI ANTI-FROSINONE – Nel pomeriggio di oggi, mister Inzaghi ha provato l’undici che domani sfiderà il Frosinone: il tecnico piacentino è orientato a non cambiare nulla e molto probabilmente all’Olimpico verrà riproposta la stessa formazione uscita sconfitta contro la Juventus. Nel 3-5-2 biancoceleste, in porta ci sarà Strakosha; in difesa, accanto ad Acerbi e Radu, verrà confermato Wallace con Marusic e Lulic sugli esterni. A centrocampo Parolo, Leiva e Milinkovic, con Luis Alberto ed Immobile in avanti. Ancora panchina, quindi, per Correa e Durmisi che però verranno inseriti, con molta probabilità, a gara in corso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

Arianna Botticelli