QUI FORMELLO, Luis Alberto e Leiva ok. Da valutare Badelj

QUI FORMELLO – Leiva c’è, Luis Alberto pure. Vigilia di sorrisi per Simone Inzaghi che a Formello testa ancora il 3-5-2. Con il recupero dello spagnolo, uscito malconcio dal match con il Cagliari, il tecnico contro il Bologna mercoledì potrebbe optare anche per il 3-4–2-1. Allenamento in palestra per Immobile, mentre Milinkovic è rimasto a riposo precauzionale. Da valutare Baldelj, non ancora al top della condizione.

ARIANNA BOTTICELLI