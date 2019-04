QUI FORMELLO, possibile turno di riposo per Lulic. Correa in gruppo, prevista staffetta con Caicedo

QUI FORMELLO – Rifinitura pomeridiana per la squadra di Inzaghi. Prima l’analisi video, poi il lavoro sul campo. Avanti con il 3-5-2 senza Leiva, squalificato. Correa si è allenato in gruppo: le sue condizioni verranno monitorate domani e, se dimostrare di stare bene, domani giocherà. In porta Strakosha. In difesa Acerbi al centro con Patric a destra e Radu in difesa. A centrocampo Badelj agirà in cabina di regia con Milinkovic e Luis Alberto ai lati. Sugli esterni Marusic a destra e ballottaggio tra Durmisi e Lulic. il tecnico potrebbe concedere un turno di riposo al bosniaco rilanciando il danese dopo l’errore di San Siro con il Milan. In avanti Immobile uno tra Caicedo e il Tucu. Solo nelle prossime ore si capirà chi partirà da titolare, ma il ogni caso sarà staffetta tra i due attaccanti.