QUI FORMELLO. Radu verso il derby, Immobile bomber in partitella

QUI FORMELLO – Nemmeno il tempo di godersi la vittoria di Udine, che la Lazio parte subito con la prima seduta d’allenamento in vista del derby. Questa mattina alle 10.30, Inzaghi ha radunato la squadra a metà campo per un breve colloquio. Dopo qualche minuto parte il risveglio muscolare per tutti, successivamente la divisione del gruppo in due.

L’ALLENAMENTO – Come di consueto Inzaghi ha diviso la squadra in due gruppi: i giocatori scesi in campo dal primo minuto contro l’Udinese per una seduta di scarico, ed i subentrati nell’ultima gara di campionato o che sono rimasti a riposo, impegnati nelle esercitazioni sui tiri in porta. Il primo gruppo è rientrato negli spogliatoi, il secondo è stato diviso in tre parti per un’esercitazione di possesso palla.

RADU CE LA FA – Stefan Radu ha partecipato alla seduta insieme al resto dei compagni e sembra essere completamente recuperato dopo la contrattura al flessore della coscia sinistra, con ottime speranze in vista della stracittadina.

IMMOBILE BOMBER IN PARTITELLA – Infine la partitella a campo ridotto 8 contro 8. Basta, Caceres, Radu, Jordao, Leiva, Berisha, Immobile e Pedro Neto contro Milinkovic, Cataldi, Murgia, Bastos, Durmisi, Rossi, Marusic e il collaboratore tecnico di Inzaghi, Cecchi. Vince i due tempi il primo gruppo, grazie ai gol di Immobile e Pedro Neto. Per il derby è previsto il rientro del bomber napoletano dal primo minuto, come anche di Milinkovic, Leiva e Marusic. La vera preparazione scatterà nella giornata di domani quando alle 17 andrà in scena la rifinitura.

Arianna Botticelli