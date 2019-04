QUI FORMELLO, un’ora di confronto tra Inzaghi e la squadra. Domani prove tattiche

QUI FORMELLO – Un’ora di confronto tra Inzaghi e la squadra. La Lazio si allena a Formello anche a Pasqua in vista del match con il Milan, in programma mercoledì a San Siro. Prima scarico per chi ha giocato con il Chievo, poi seduta normale per chi è rimasto in panchina o è subentrato. Da domani inizieranno le prove tattiche per la coppa Italia. Assente annunciato: Radu che oltre ad essere infortunato è anche infortunato. A Milano tornerà Leiva e giocheranno sicuramente Luis Alberto e Milinkovic, squalificato in campionato. Nel finale dell’allenamento partitella con la Primavera di Bonacina, battuta per 4-2 (doppietta di Milinkovic, Neto e Lulic). Simone Inzaghi ha schierato Proto tra i pali, Wallace, Patric e Bastos in difesa, Romulo, Leiva, Milinkovic e Lulic a centrocampo, più Cataldi e Neto in attacco.