Semplici: “Lazio grande società. Lazzari? Merita una big”

SEMPLICI LAZIO MERCATO – Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ospite del Gran Galà del calcio, ha parlato di futuro ai microfoni dei presenti in mixed zone: “Ho un contratto con la mia società. Parlerò con la Spal, ci confronteremo come abbiamo sempre fatto tutti gli anni e decideremo. Non ho avuto nessun contatto con il Genoa. La Lazio una possibilità? È una grande società ed essere accostati a una squadra del genere fa enormemente piacere. Ha un grande allenatore quindi non credo che stiano pensando a Semplici”.

MURGIA – “Ha fatto una grande stagione, si è calato subito nella nostra realtà in maniera positiva si è fatto trovare a disposizione. Ha fatto un finale di campionato veramente importante. Se rimane lo dovete chiedere al direttore, però credo ci sia un accordo tra le due società per potere rinnovare il prestito”.

LAZZARI – “Merita una grande chance. Ha avuto una crescita esponenziale in questi anni. Partendo con me dalla Serie C è arrivato in A e ha conquistato la Nazionale, quindi è giusto che spicchi il volo verso una società più ambiziosa”.

IL CAMPIONATO – “La partita con l’Inter all’andata, anche se persa, ci ha dimostrato che potevamo salvarci. Abbiamo vinto con l’Atalanta, ma soprattutto è stato decisivo il filotto nel girone di ritorno con Roma, Lazio e Juventus”.