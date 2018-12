Strasburgo, spari in un mercatino di Natale: almeno un morto e diversi feriti

STRASBURGO MERCATINI SPARI – Spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. Secondo le prime testimonianze ci sarebbero alcuni feriti e ci sarebbe stata una sparatoria, come evidenzia Repubblica.it. Una operazione di polizia è in corso e il centro della città che ospita la sede del Parlamento europeo è stato evacuato.

AGGIORNAMENTO ORE 21.50 – Secondo fonti del comune di Strasburgo, citate dal quotidiano L’Alsace, la sparatoria di questa sera ha causato 3 vittime e 6-7 feriti. Il bilancio fornito dalla polizia francese è invece di un morto e 9 feriti. La polizia ha inoltre confermato che l’autore degli spari è ancora in fuga.