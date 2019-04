QUI Milanello, Pasqua di lavoro anche per i rossoneri

QUI MILANELLO – Anche il Milan in campo nel giorno di Pasqua in vista della fondamentale sfida di mercoledì contro la Lazio. I rossoneri, come riporta il sito ufficiale del club, sono scesi in campo alle ore 11: Gattuso, accompagnato da Maldini, ha ordinato defaticante per i giocatori che hanno affrontato il Parmamentre il resto della rosa ha lavorato normalmente in campo. Per quest’ultimi esercitazioni tecniche, partitelle e possesso. Domani alle 11 è prevista la ripresa.