QUI TRIGORIA. Di Francesco rilancia Dzeko e non cambia la difesa: assente Perotti

QUI TRIGORIA – Appena due giorni separano Roma e Lazio dall’appuntamento più sentito del campionato. Dopo le fatiche del turno infra-settimanale, i giallorossi torneranno ad allenarsi in mattinata per preparare la sfida all’undici di Inzaghi. Di Francesco sembra intenzionato a puntare sui giocatori più esperti, senza rischiare i giovani non ancora pronti mentalmente ad una sfida sentita come il derby.

LA PROBABILE FORMAZIONE – Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico della Roma rilancerà Dzeko al centro dell’attacco dopo averlo tenuto a riposo ieri contro il Frosinone. Nel suo 4-2-3-1 davanti ad Olsen verrà confermato il quartetto formato da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov (ex della partita); a centrocampo De Rossi e N’zonzi con El Shaarawy, Pastore ed Under dietro al numero 9 bosniaco. Non ci sarà Perotti, ancora alle prese con un infortunio che lo terrà lontano dai campi almeno sino alla trasferta di Empoli.