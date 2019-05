QUI FORMELLO, domani la ripresa in vista del Cagliari

QUI FORMELLO – Un giorno di riposo per riflettere sulla sconfitta con l’Atalanta. Simone Inzaghi concede 24ore libere ai suoi. Domani riprenderà l’allenamento in vista del Cagliari, partita in trasferta in programma sabato alla Sardegna Arena che precederà la finale di Coppa Italia del 15 maggio. In trasferta tornerà Lulic, che ha scontato la squalifica, mentre dovranno essere valutati Radu e Milinkovic alle prese con i postumi di una problema alla caviglia. Ancora ai box Berisha e Lukaku.