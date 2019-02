RADU RICORSO LAZIO – Una stangata per Radu, la squalifica di 4 giornate. Come riporta il corriere dello Sport, la Lazio farà ricorso, anche se la decisione ufficialmente non è stata ancora comunicata. L’obiettivo è il dimezzamento della pena: il giocatore salterebbe solo il Milan, ma giocherebbe l’eventuale finale, in programma il 15 maggio.