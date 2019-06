Radu, ritorno al passato: il laziale presente ad un triangolare con le vecchie glorie della Dinamo Bucarest

RADU ROMANIA DINAMO BUCAREST – Stefan Radu torna a giocare nella sua Bucarest, almeno per un giorno. Il terzino della Lazio, cresciuto calcisticamente nel vivaio della Dinamo Bucarest, ha collezionato 81 presenze e 3 gol nella massima serie rumena con la maglia dei cani prima di essere acquistato dai biancocelesti nell’estate del 2008. La sua ex squadra, come riportato da prosport.ro, ha organizzato un triangolare tra le vecchie glorie generazione 1985/86 dei tre club della capitale (Dinamo, Steaua e Rapid) che ha visto protagonista in campo anche Radu: il torneo amichevole se lo è aggiudicato il Rapid Bucarest. Una giornata all’insegna dello sport e del divertimento per Stefan, pronto ora a rivestire la maglia biancoceleste, cucita su di lui quasi come fosse una seconda pelle.