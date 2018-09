Radu, solo contrattura: l’obiettivo è il derby

RADU INFORTUNIO DERBY – Il sorriso appena uscito dalla Paideia lasciava ben presagire: Stefan Radu con un “tutto a posto” lasciava ben sperare per i successivi esami. Ed infatti, come spiegato dal dottor Rodia, gli esami strumentali hanno evidenziato come la possibilità di una lesione sia stata scongiurata: “E’ importante aver evitato lo stiramento, ha riportato una contrattura al flessore della coscia sinistra,continueremo a monitorarlo nelle prossime ore,cosi come Luiz Felipe“. Come riportato dal Corriere dello Sport, il difensore salterà sicuramente la gara con il Genoa e la trasferta infrasettimanale a Udine, provando un recupero lampo per il derby. Inzaghi sa quanto sia importante un giocatore come Radu nella stracittadina, ma i tempi sono stretti e mancano soltanto 8 giorni: il mister pretende almeno 3-4 allenamenti prima del derby, vuole assolutamente evitare una ricaduta. Radu e Luiz Felipe scalpitano, Inzaghi spera.