Rai stringe accordo con Sky: una partita di Champions League in chiaro

CHAMPIONS LEAGUE RAI SKY – Dopo il triennio targato Mediaset, la Champions League cambia casa. Saranno la Rai e Sky ad ospitare per i prossimi tre anni il torneo europeo per club maggiormente di spicco. Infatti, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la pay tv manderà in onda tutta la competizione mentre la tv pubblica la partita di una squadra italiana, in chiaro, per ogni turno (il mercoledì sera). Questo non è altro che il frutto dell’accordo raggiunto fra le due televisioni. Inoltre la Rai potrà mandare in onda anche le due semifinali, la finale e la Supercoppa Europea, quest’ultima in scena il prossimo agosto.