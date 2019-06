Aspettando Lazzari, ecco Jony

LAZIO CALCIOMERCATO – Non siamo ancora entrati nella sessione di calciomercato eppure la Lazio ha già finalizzato un acquisto, e sono molto vicine altre tre entrate. Jony, Lazzari e Vavro sono i nomi caldi. L’acquisto è quello di Bobby Adekanye, che arriverà dal Liverpool nella giornata di lunedì.

LA SITUAZIONE – Per quanto riguarda i tre giocatori citati in precedenza, secondo quando riportato da La Gazzetta dello Sport, manca veramente poco per concludere i vari affari. Jony dovrebbe essere a Formello già dalla prossima settimana per firmare, per lui l’accordo è stato raggiunto. Per Vavro la società danese chiede 10 milioni e la Lazio è arrivata ad 8 milioni più bonus, offerta allettante per il Copenaghen. Ed infine Lazzari, la SPAL chiede 15 milioni più Murgia, che andrebbe a Ferrara per un altro anno di prestito o a titolo definitivo dove però la società biancoceleste potrebbe attuare il titolo di ricompra. C’è un nuovo nome nell’aria che è quello di Santamarta degli Angers.

MILINKOVIC – La situazione del serbo è incerta, Lotito non sembra intenzionato a venderlo per meno di 100 milioni, però per il momento l’offerta più alta è stata fatta dal PSG di 80 milioni. Se per l’inizio del ritiro non sarà arrivata nessuna offerta adeguata, il centrocampista partirà con la squadra.