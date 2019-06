Caicedo e le sirene arabe e cinesi

LAZIO CAICEDO – Felipe Caicedo ad un bivio: restare o terminare la carriera con un super ingaggio in Cina o negli Emirati Arabi? Dopo un’ottima stagione, siglando 9 reti con tanto di doppietta a Marassi contro la Sampdoria e gol nel Derby, vorrebbe cambiare aria soprattutto per giocare di più.

LA SITUAZIONE – Caicedo, secondo quanto riportato da Repubblica, ha chiesto di giocare di più, difficilmente resterà se arriverà un rinforzo in attacco. Aspettando novità sull’ecuadoregno, c’è il calciomercato in entrata Vavro-Lazzari: lo slovacco nella giornata di ieri ha cominciato a seguire qualche pagina laziale su Instagram, per poi tirarsi indietro in serata aspettando magari il via libera dal Copenaghen, mentre Lazzari non si è presentato alla cena con la società ed i tifosi, piccoli indizi che fanno sperare bene il popolo biancoceleste.