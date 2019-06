CALCIOMERCATO, dalla Francia non hanno dubbi: il Lione vuole Leiva

LAZIO CALCIOMERCATO – Lucas Leiva, arrivato a Roma (sponda Lazio) nell’estate 2017 dal Liverpool dopo 9 stagioni con i Reds alcune anche da capitano, era dato per finito: anche tra i tifosi biancocelesti, in pochi credevano in lui. E invece, dopo l’ottimo esordio in Supercoppa contro la Juve con tanto di vittoria, in due stagioni è diventato leader e perno fondamentale a centrocampo.

IL LIONE VUOLE BIGLIA – Leiva ha ristabilito equilibrio dopo l’addio di Biglia, portando qualità e quantità nel reparto. Secondo quanto riportato da l’Equipe, l’Olympique Lione sarebbe alla ricerca di un centrocampista confermato a livello internazionale: ecco perché la società transalpina avrebbe sondato il terreno per il brasiliano biancoceleste, che però è fresco di rinnovo fino al 2022 e difficilmente si muoverà da Roma, città in cui tra l’altro si trova molto bene con la famiglia.