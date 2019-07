LAZZARI LAZIO CALCIOMERCATO – Sono ormai settimane che circola il nome di Manuel Lazzari come post Lulic sulla fascia destra. Nella giornata di ieri è arrivata l’indiscrezione: le due parti hanno trovato l’accordo per il giocatore. Una volta effettuate le visite mediche e dopo aver depositato il contratto, Lazzari sarà ufficialmente un giocatore della Lazio.

LE CIFRE – La società biancoceleste e la SPAL, come riportato dal Corriere dello Sport, hanno trovato un accordo sulla cifra di 9 milioni e con l’inserimento di Murgia valutato 6 milioni. Il centrocampista laziale andrà a titolo definitivo agli estensi, e Lazzari firmerà un contratto fino al 2024 ad 1,2 milioni. Arriverà a Roma in settimana per poi partire con la squadra per il ritiro di Auronzo. Lotito sta cercando di chiudere anche per Jony dove mancano alcuni passaggi burocratici, e Vavro che è a un passo, c’è da risolvere le ultime questioni economiche: entrambi dovrebbero arrivare prima del ritiro.