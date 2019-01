Calciomercato, Lazio: Baselli nel mirino

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio lavora per il presente e per il futuro. Il nome di Daniele Baselli piace da tempo in casa biancoceleste e in estate il ds Tare proverà un nuovo assalto. Il presidente Cairo valuta circa 15 milioni il suo centrocampista e i capitolini in caso di accesso alla Champions avrebbero individuato nel classe 1992 il rinforzo ideale.

PROFILO – Baselli è una mezz’ala che farebbe molto comodo alla mediana di Inzaghi. Il 27enne cerca nuovi stimoli ed ecco perchè a giugno potrebbe decidere di fare il salto di qualità. La Lazio gli permetterebbe di giocare le coppe europee e come riporta il Corriere dello Sport, in caso di Champions, ci sarebbero sia le motivazioni, sia la forza economica per portare il granata a Roma.