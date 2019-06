CALCIOMERCATO. Lazio, i nomi per le fasce: spuntano gli italiani Darmian e Spinazzola

CALCIOMERCATO LAZIO FASCE – Uno degli obiettivi del mercato della Lazio sarà quello di rinforzare le fasce. Inzaghi ha chiesto degli aquisti mirati, e preferibilmente italiani. Come riporta il Corriere dello Sport, gli indizi portano a due nomi.

DARMIAN SPINAZZOLA – Il primo nome è quello di Darmian. L’esterno piaceva a Tare già nella sessione invernale, prima di virare poi su Romulo. L’ex Torino vuole tornare in Italia per giocare con continuità e riconquistare la nazionale, in vista di Euro 2020. Ad oggi i biancocelesti sembrano l’unica opzione possibile in Serie A. Il terzino rappresenterebbe l’ideale per la Lazio, considerato che può occupare entrambe le corsie. A sinistra spunta Leonardo Spinazzola. L’ex Atalanta potrebbe essere chiuso dall’arrivo di Emerson Palmieri e dalla permanenza di Alex Sandro. L’arrivo del 26enne di proprietà della Juventus a Roma, sarebbe però legato ad un’ipotetica trattativa in cui sarebbe coinvolto anche Sergej Milinkovic.