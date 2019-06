CALCIOMERCATO, Lazio: scatta l’ora di Jony

CALCIOMERCATO JONY – Jony si avvicina sempre più alla Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo la mancata promozione del Malaga, è scattatata la clausola che prevede la possibilità per l’esterno di accasarsi in prestito ad un club di massima serie. Il 27enne ha il contratto in scadenza nel 2020 e quindi gli spagnoli lo perderebbero a zero. I biancocelesti quindi potrebbero strapparlo agli andalusi per circa 2 milioni di euro. Un’operazione che converebbe anche ai capitolini: dato che in caso di trasferimento a titolo temporaneo, il calciatore a febbraio sarebbe libero di firmare per qualsiasi altra società.