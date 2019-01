CALCIOMERCATO, spunta un nome nuovo a destra

CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio è alla ricerca di un esterno destro. Patric, Basta e Caceres sono in uscita e in quella zona del campo Inzaghi chiede rinforzi. Dopo le idee Zappacosta, Darmian e Donati spunta un nome nuovo: Timothy Castagne.

CASTAGNE LAZIO – Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex giocatore del Genk era stato seguito da Tare nel 2017 quando militava in Belgio. Alla fine però l’Atalanta ebbe la meglio e fece firmare a Castagne un contratto fino al 2020. Adesso che il 23enne si avvia verso la scadenza, la Lazio ha chiesto informazioni sul belga pagato 6 milioni dai bergamaschi. A Formello l’obiettivo principale di gennaio rimane quello di sfoltire la rosa ma con il solo Marusic a destra, per puntare a grandi obiettivi, un rinforzo è d’obbligo.