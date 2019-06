Celta Vigo-Lazio, amichevole in Spagna il 10 agosto. E sulla Supercoppa..

PROGRAMMA RITIRI – Sembra essere quasi del tutto delineato il programma estivo della Lazio. Si inizia lunedì 8 luglio con le consuete le visite mediche e, dopo i primi allenamenti a Formello, il 12 si partirà per Auronzo di Cadore per l’inizio del ritiro vero e proprio. Si concluderà il 26 o 27 e agli inizi del mese successivo i biancocelesti si trasferiranno in Germania, a Marienfeld, per la seconda parte di preparazione.

AMICHEVOLE CELTA VIGO – Come riporta il Corriere dello Sport, dopo l’approdo in terra tedesca è previsto un test in Spagna col Celta Vigo il 10 agosto. Questa sarà l’ultima partita amichevole prima dell’inizio della stagione. Si deve decidere ancora in merito alla Supercoppa Italiana contro la Juventus, con Lotito che spinge per gli Emirati Arabi. In quel caso si giocherebbe tra dicembre e gennaio.