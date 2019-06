Europa League, la Lazio spera nella prima fascia

LAZIO EUROPA LEAGUE – Il sogno è la finale di Danzica del 2020, ma la concorrenza è spietata. La prossima Europa League vedrà la Lazio direttamente ai gironi, insieme alle altre 17 squadre che si sono guadagnate questo posto. L’unico dubbio è capire in che fascia saranno presenti i biancocelesti durante i sorteggi. Tutto dipenderà da chi si qualificherà durante i play-off e da chi scenderà dalla Champions League dopo i turni di qualificazione.

PRIMA FASCIA – Come riporta il Corriere dello Sport, il club di Lotito spera di essere in prima fascia durante i sorteggi, con l’obiettivo di evitare un girone di ferro. Perché ciò accada è necessario che tre tra Olympiakos, Bruges, Porto, Ajax e Dinamo Kiev si qualifichino ai gironi della Champions League. Se Inzaghi vorrà però raggiungere la finale in Polonia dovrà essere pronto ad affrontare i più forti.