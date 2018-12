EUROPA LEAGUE, lista Uefa da consegnare entro il 1 febbraio. E da quest’anno…

LISTA UEFA – Le squadre impegnate in Champions League ed Europa League, dovranno consegnare la rispettiva lista Uefa(25 giocatori over 21, under illimitati) entro il 1 febbraio. Come riporta il Corriere dello Sport, si potranno aggiungere tre nuovi giocatori rispetto alla fase a gironi, ma la novità più importante rispetto agli anni passati è la seguente: potranno essere inseriti giocatori che hanno disputato il turno precedente con un altra maglia, anche nella medesima competizione.