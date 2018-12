Finalmente Milinkovic, gol ma non solo: il Sergente è tornato

MILINKOVIC LAZIO – Milinkovic Savic è tornato. Il gioiello serbo è stato finalmente autore di una prestazione all’altezza delle sue capacità, oltre ovviamente allo splendido gol. Dopo l’estate Sergej aveva sofferto troppa pressione: tra mercato e Mondiali non era sereno e in campo sembrava l’ombra di se stesso.

PARTITA – La Lazio ha aspettato il classe ’95, anzi rinnovandogli il contratto fino al 2023. Contro il Torino finalmente i tifosi hanno rivisto in campo quel giocatore che dominava negli stadi d’Italia. Milinkovic, come riporta il Corriere dello Sport, si è caricato la squadra sulle spalle con fisico, tecnica e talento cristallino: il gol è il perfetto esempio delle sue immense qualità. Inzaghi non lo ha mai tolto dal campo e adesso si gode il suo numero 21: con un Milinkovic così si può sognare in grande.