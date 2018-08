Immobile punta il Frosinone…ed il record di Klose

IMMOBILE RECORD KLOSE – 68 gol in 90 gare giocate con la Lazio. Ciro Immobile non si ferma più e punta il Frosinone per migliorare i propri numeri: come riporta il Corriere dello Sport, il bomber campano è a due reti da Miro Klose per numero di centri in Serie A. 53 a 55: Immobile con 8 reti è stato il secondo miglior italiano nella storia della competizioni per gol realizzati. Meglio di lui ha fatto solo Giuseppe Rossi nel 2010-11 con il Villareal.