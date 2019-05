Intrigo panchine, società in attesa: la situazione

CLUB SICURI – Allenatori che vanno e vengono. Questa è la situazione che si sta delineando in Serie A con pochi club sicuri del proprio tecnico. Tra questi abbiamo il Napoli che prosegue con Ancelotti e l’Atalanta che ha da poco rinnovato il contratto a Gasperini. L’Inter ha ufficializzato Antonio Conte, mentre il Torino continua il proprio progetto con Mazzarri.

CLUB IN ATTESA – Come riporta La Gazzetta dello Sport, ancora aperta la questione allenatore in casa Roma, Milan e Lazio. Il club giallorosso sta sondando il profilo di Paulo Fonseca (Shakhtar), ma rimangono in lista Mihajlovic, De Zerbi e Giampaolo. Questi ultimi due interessano anche al Milan. Intrigante la situazione Simone Inzaghi. Come riportato dalla nostra redazione, ll rinnovo è in stand-by e in caso di partenza si potrebbero fare avanti Semplici (Spal), De Zerbi (Sassuolo) e Gattuso.