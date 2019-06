Inzaghi, inizia un nuovo ciclo: i quattro possibili acquisti

INZAGHI LAZIO – Si è preso un periodo di riflessione, ma poi ha rinnovato con la garanzia di una Lazio più competitiva. Inzaghi è pronto al nuovo ciclo insieme a Igli Tare, vicino al rinnovo anche lui. Circolano diversi nomi, il mister vuole acquisti in tutti i reparti e la possibile cessione del Sergente deve essere compensata con un acquisto all’altezza. La prossima settimana sarà decisiva almeno per delineare la situazione, ci sono tanti profili in orbita biancoceleste.

CALCIOMERCATO – Come nota il Corriere dello Sport, in difesa è sempre vivo il nome di Bruno Viana, difensore del Braga che spara una valutazione di 20 milioni. Il ds laziale spera nell’intermediazione di Jorge Mendes, cosi come fu con Wallace ora sul punto di partenza. Per il dopo Milinkovic si studia Peter Zulj, mezzala col vizio del gol. Come riportato ieri, molto vicini al club di Lotito sono Jony e Wesley, su cui si attende lo strappo finale nella trattativa.