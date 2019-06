Jony, il nuovo piano per l’attacco della Lazio

LAZIO CALCIOMERCATO JONY – Un nuovo nome per il mercato della Lazio, Jonathan Rodriguez Menendez, conosciuto meglio come Jony, è un classe 1991 ala sinistra ma che potrebbe anche fare il vice di Correa. Il club biancoceleste lo ha messo nel mirino ma su di lui ci sarebbe forte la concorrenza del Valencia e di altri club spagnoli: giocatore del Malaga ma in prestito al Deportivo Alaves, in stagione ha collezionato 37 presenze di cui una in Copa del Rey, messo a segno 4 reti e collezionato 11 assist.

JONY MALAGA – Sul suo futuro dipendono varie cose: come riportato dal Corriere dello Sport, ha un contratto in scadenza nel 2020 e per non perderlo a zero il Malaga potrebbe venderlo già questa estate. Inoltre la squadra andalusa, sta giocando i playoff per tornare in Liga, e in caso di mancata promozione il giocatore sarebbe più propenso a cambiare aria e si abbasserebbe anche il prezzo del cartellino, attualmente intorno ai 10 milioni.