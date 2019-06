Juve, il piano per arrivare a Milinkovic: Spinazzola e Romero le chiavi

TRATTATIVA MILINKOVIC – Continua la trattativa tra la Lazio e la Juventus per Milinkovic-Savic. La situazione ancora non si è sbloccata del tutto e le pretese di Lotito non si abbassano: vuole 100 milioni. La società bianconera è sicura di poter trattare anche con l’inserimento di eventuali contropartite che potrebbero far fare il salto di qualità alla squadra di Inzaghi. I bianconeri vorrebbero accelerare l’operazione per anticipare il PSG, società in cui dovrebbe approdare Leonardo, forte estimatore del serbo.

POSSIBILI CONTROPARTITE – Come nota il Corriere della Sera, i giocatori che potrebbero interessare Tare per un possibile scambio sono Spinazzola e Romero. Il primo è entrato in orbita biancoceleste già da qualche tempo, profilo perfetto per il 3-5-2 del tecnico piacentino. Il secondo, difensore del Genoa e rivelazione dell’anno, potrebbe fare al caso del club biancoceleste che cerca difensori affidabili. Il Sergente sembra essere vicino all’addio.