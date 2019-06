La Lazio cerca nuovi difensori: Biraschi unica pista italiana, per Viana aumenta la concorrenza

LAZIO CALCIOMERCATO DIFESA – Due colpi per la difesa, per ripartire da questo reparto. La Lazio punta a migliorarsi soprattutto dopo le lacune di Wallace, in uscita, e per questo si sarebbero visionati due profili: quello di Bruno Viana, centrale difensivo brasiliano di 24 anni attualmente militante in Portogallo al Braga, e quello di Biraschi, difensore romano in forza al Genoa.

BRUNO VIANA BIRASCHI E GLI ALTRI – Bruno Viana adesso è in Brasile, in vacanza, e come riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbe anche un interesse del Flamengo su di lui. La società biancoceleste aveva proposto Wallace ai brasiliani, ma per cederlo si dovrebbe trovare un accordo con l’agente Jorge Mendes visto che detiene una percentuale del cartellino. Biraschi è in uscita, e Lotito potrebbe intavolare con Preziosi l’affare il prossimo 20 giugno, giorno prefissato per il riscatto di Romulo. Non solo: sarebbero state sondate anche altre piste, come quella di Cardoso del Boavista, 18 anni, e Koundè del Bordeaux, che a soli 20 anni vale 20 milioni.