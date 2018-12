La Lazio e gli orrori arbitrali: ecco la lista fino ad oggi

LAZIO ERRORI SERIE A – La Lazio ormai da tempo combatte contro la classe arbitrale. Tare ha rilasciato ancora una volta parole dure e Lotito più volte si è fatto sentire nelle dovute sedi ma nulla è cambiato. Dall’inizio del 2017 i biancocelesti sono stati vittime di molti errori costati punti ma soprattutto la Champions.

ORRORI – Nell’ultimo biennio, come riporta il Corriere dello Sport, diversi sono gli orrori clamorosi ai danni dei biancocelesti. In Lazio-Fiorentina fu dato un rigore allo scadere per fallo di Caicedo su Pezzella. Con il Torino non solo non venne concesso un rigore netto ai biancocelesti ma Immobile fu addirittura espulso per proteste. Con il Milan nessuno vide il gol di mano di Cutrone e poi ancora rigore clamoroso non dato a Cagliari e a Bologna. Il direttore sportivo Tare ha denunciato la mancanza di almeno 12 punti e sembra proprio che il campionato per la Lazio sia riniziato proprio come era finito.