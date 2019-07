LAZIO CALCIOMERCATO – La Lazio in questa sessione di calciomercato sta provando a ringiovanire la rosa: questo l’obiettivo di Tare e Lotito che infatti hanno messo in uscita Radu e Lulic. Intanto hanno già salutato la Lazio Basta, Romulo e Caceres, tutti over 30.

I GIOVANI – La società biancoceleste infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la scorsa stagione era la quarta squadra più anziana della Serie A con un’età media di 27,8 anni. Quest’anno, già con gli innesti di Adekanye (20) e Lazzari (25), e con Vavro (23) e Jony (27) ad un passo dalla Lazio, l’età media si abbasserà ulteriormente. Tare ha già in mente altri tre colpi per la seconda parte di mercato che arriveranno soltanto in caso d’uscita da parte di Radu, Badelj e Caicedo: per il vice Radu i nomi sono Viana (24) e Hinteregger (26), per il dopo Badelj si punta a Tozok (23) e Santamarta (24) ed infine per il post Caicedo si sono sondati i nomi di Waldschmidt (23), Petagna (24) e Chalov (21). Tutto questo per la gioia d’Inzaghi che avrà a disposizione una rosa più giovane per lottare su tutti e tre i fronti.