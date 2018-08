Lazio-Arsenal, i precedenti non sorridono. E quella volta con Chinaglia…

LAZIO ARSENAL PRECEDENTI – E’ tutto pronto per la prima amichevole di lusso della Lazio. Stasera l’Arsenal, poi Borussia Dortmund: successivamente Napoli e Juventus in campionato. Il nuovo allenatore dei Gunners, Emery, stasera affronterà alle 20 a Stoccolma la squadra di Inzaghi: sei i precedenti con la squadra inglese, nessuna vittoria per la Lazio, con 2 pareggi e ben 4 sconfitte. La prima volta che le due compagini si sono incrociate risale al 1965, al Flaminio di Roma, con gli inglesi che in amichevole vinsero 2-0.

QUELLA VOLTA CHE CHINAGLIA RIMONTO’ – Passa alla storia la partita del 16 settembre 1970, in una gara valida per l’andata dei trentaduesimi di finale della Coppa delle Fiere. Arsenal avanti per 2 a 0 fino a cinque minuti dal 90° ma Chinaglia con una doppietta, come evidenzia il Corriere dello Sport, riporta il risultato in parità. Poi dopo la partita, la Lazio decise di donare ai calciatori dell’Arsenal un portafoglio ciascuno. Gli inglesi disprezzarono il gesto ed a quel punto scoppiò una rissa. In Inghilterra, al ritorno, la vittoria biancorossa per 2 a 0.

LA LAZIO SCUDETTATA – Il 27 settembre 2000, a Londra si presenta la Lazio vincitrice del titolo nazionale per la terza giornata del gruppo B della Prima fase della Champions League 2000-2001. Ancora 2 a 0 Arsenal. A Roma finirà 1-1. Infine l’ultimo incrocio, quello 2 agosto 2007: sfida amichevole valida per il Trofeo di Amsterdam. Gli uomini di Wenger passano per 2-1.